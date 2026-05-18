Domenica 17 maggio si è rinnovato l’appuntamento religioso nella cappella votiva dedicata alla Madonna che scioglie i nodi, ubicata a Liscia Culumba, nella zona artigianale di Palau: una cappella unica in Gallura e probabilmente anche in Sardegna. La celebrazione, presieduta dal parroco don Paolo Pala, ha richiamato numerosi fedeli provenienti anche dai paesi vicini della Gallura. Un culto che coinvolge non soltanto i fedeli più praticanti, ma anche persone meno vicine alla Chiesa, soprattutto quando la vita presenta difficoltà, sofferenze e problemi apparentemente senza soluzione. La Madonna che scioglie i nodi rappresenta, per chi crede, colei alla quale affidare le ansie quotidiane: problemi familiari, economici e lavorativi, malattie e situazioni di forte preoccupazione. Circostanze nelle quali anche persone di orientamento laico finiscono a volte per cercare conforto nella fede e nella preghiera. «Maria intercede presso il Figlio per sciogliere i nodi della nostra vita», ha spiegato il parroco.

La cappella sorge su un terreno donato alla parrocchia dalla benefattrice Mariedda Pisciottu, che ha contribuito anche alla realizzazione dell’edicola sacra. Don Paolo Pala ha ricordato come questa devozione, di origine tedesca e cara anche a Papa Francesco, sia arrivata in Gallura circa trent’anni fa grazie a don Luigi Iannone, ex parroco di San Pasquale-Porto Pozzo. Durante l’anno molti fedeli lasciano nella cappella preghiere scritte che, in occasione della festa, vengono bruciate come segno di affidamento, speranza e accoglimento. Al termine della Messa, il comitato organizzatore, insieme al comitato storico, hanno offerto un rinfresco ai partecipanti.

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