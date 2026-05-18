Una serata all’insegna della solidarietà, della partecipazione e dell’impegno concreto, il Rotary Club Olbia ha preso parte alla cena di beneficenza organizzata da Esharelife Foundation a Golfo Aranci, evento che ha riunito associazioni, professionisti, istituzioni e cittadini con un obiettivo comune: sostenere progetti umanitari dedicati ai bambini e alle comunità in difficoltà.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione del Rotary Club Olbia e di AVSI, ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione sui temi della cooperazione internazionale e dell’aiuto verso chi vive situazioni di fragilità sociale ed economica. In un contesto di grande partecipazione, la serata ha messo al centro i valori della condivisione, dell’attenzione verso il prossimo e della responsabilità collettiva. Durante l’evento è stata promossa anche una raccolta benefica destinata a Villa Chiara, storica associazione impegnata quotidianamente nel sostegno e nell’assistenza delle persone con disabilità.

Un gesto che testimonia la volontà di trasformare la solidarietà in azioni tangibili a favore della comunità locale, contribuendo a rafforzare una rete di aiuto sempre più necessaria. Successo per la serata benefica alla quale hanno preso parte rappresentanti del club, ospiti e sostenitori dell’iniziativa, in un clima di partecipazione e forte condivisione dei principi rotariani di amicizia, servizio e vicinanza alle persone. «La partecipazione del Rotary Club Olbia conferma ancora una volta l’attenzione del sodalizio verso attività di servizio e progetti sociali capaci di generare valore per il territorio – si legge in una nota - Attraverso iniziative di questo tipo, il club rinnova, infatti, il proprio impegno nella promozione della cultura del volontariato e della cooperazione tra associazioni, enti e cittadini, nella convinzione che il lavoro condiviso possa produrre risultati concreti e duraturi».

© Riproduzione riservata