«È con profonda amarezza che apprendiamo della riduzione dei voli da Olbia verso Roma. Una decisione incomprensibile e penalizzante per i cittadini del Nord Sardegna e per chi viaggia per lavoro, studio o salute. Non ci stiamo. Chiediamo interventi urgenti e il ripristino immediato delle frequenze soppresse».

La presa di posizione è del deputato gallurese della Lega, Dario Giagoni, una volta appresa la notizia di«una scelta che limita fortemente la mobilità e riduce le possibilità di chi ogni giorno ha bisogno di collegamenti agili ed efficienti: da Olbia si può volare verso la capitale solo al mattino presto o nel tardo pomeriggio». Poi la constatazione di come, nel resto d’Italia, le regioni possano contare su treni ad alta velocità e su una rete capillare. «In Sardegna, invece, anche i pochi voli disponibili vengono tagliati, isolando ancora di più la nostra isola».

E questo in chiara contraddizione con quella che più che una programmazione, con i voli limitati, è più una pia aspirazione, ovvero la destagionalizzazione. «Non ci stiamo – afferma Giagoni - chiediamo interventi urgenti e il ripristino immediato delle frequenze soppresse. La Sardegna ha diritto a una vera continuità, non a collegamenti minimi e simbolici. I sardi meritano rispetto, servizi adeguati e pari opportunità di mobilità».

