Parola d’ordine, destagionalizzare: Comune di Olbia, Geasar, Camera di Commercio di Sassari e Confcommercio Nord Sardegna hanno firmato “Il patto - Orizzonte Gallura/Gallura all season” finalizzato a incentivare i flussi turistici nei mesi di bassa e media stagione. Il protocollo d'Intesa, siglato questa mattina, istituisce un fondo dedicato a finanziare iniziative e progetti capaci di attrarre visitatori anche d'inverno. Il fondo sarà costituito a giugno e negli auspici delle parti c'è l’adesione di altre amministrazioni comunali della Gallura, enti pubblici e imprese interessate allo sviluppo del progetto.

«Speriamo che questa iniziativa sia il grimaldello per stimolare altri Comuni», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi, aggiungendo che una parte delle risorse deriverà dall'entrata della tassa di soggiorno che ammonta a oltre tre milioni. «La valenza di questo accordo, di cui Geasar è il braccio operativo, è la comunione di intenti e segna un primo passo di condivisione tra privati, sistema aeroporto e istituzioni per superare il problema della stagionalizzazione», ha commentato l'amministratore delegato della società di gestione aeroportuale, Silvio Pippobello, che ha continuato: «Le compagnie aeree sono pronte nella misura in cui si stimolano con i prodotti che possono attrarre i passeggeri».

Secondo il presidente di Confcommercio Olbia, Edoardo Orgiano, «è un progetto ambizioso e l'azione deve essere molto strutturata, con un modello di intervento coordinato che, combattendo la stagionalità, garantisca continuità economica alle imprese, stabilità occupazionale e valorizzazione del territorio durante tutto l'anno». Per il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, «l'obiettivo di questo protocollo è costruire un'architettura di sistema dove la collaborazione sia il motore di una promozione integrata, trasformando il potenziale inespresso della nostra terra in ricchezza duratura e affiancando al prodotto balneare quelli sull'identità profonda dell'isola».

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