Si è appena conclusa in Sardegna, nell'area di Cala di Volpe, un'attività di piantumazione di Posidonia oceanica effettuata da One Ocean Foundation, realtà non profit italiana impegnata nella protezione dell'oceano e riconosciuta a livello internazionale come piattaforma per lo sviluppo sostenibile.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l’azienda Findus, ha l'obiettivo di contribuire al ripristino e alla tutela delle foreste marine di Posidonia oceanica, pianta acquatica endemica del Mediterraneo dal ruolo cruciale per la biodiversità marina, la protezione delle coste e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Dopo le attività realizzate tra il 2024 e il 2025, che hanno interessato una superficie complessiva di 155 m² di riforestazione dei fondali liguri a Sanremo, l'intervento nell’Isola ha previsto il ripristino di altri 50 m² di prateria di Posidonia oceanica, a conferma della continuità dell'impegno nel tempo.

Un’iniziativa che però non si conclude con la piantumazione: One Ocean Foundation si occupa infatti anche del monitoraggio scientifico delle aree riforestate, affidandosi a biologi marini specializzati per seguire l'evoluzione delle praterie e valutarne lo stato di crescita, garantendo così un approccio basato su evidenze scientifiche e impatto misurabile nel lungo periodo.

(Unioneonline)

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