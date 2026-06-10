Quattro treni straordinari per raggiungere i concerti di Vasco Rossi a Olbia: in occasione del maxi evento, Trenitalia, in accordo con la Regione, ha potenziato l'offerta dei collegamenti.

Due sulla linea Macomer Olbia Terranova, il 12 e il 13 giugno, e altri due sulla direttrice Olbia Terranova Cagliari, il 13 e il 14 giugno.

In totale, 1.200 posti a sedere aggiuntivi rispetto all'offerta ordinaria, 300 posti in più su ogni treno.

Per gli spostamenti in città, invece, è stato vietato qualsiasi servizio navetta e saranno attivati del parcheggi in zone strategiche.

© Riproduzione riservata