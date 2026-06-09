Gran parte della flotta di Lu Pustali – informa l’amministrazione comunale di Arzachena, è composta da autobus elettrici, una scelta che consente di ridurre sensibilmente l’inquinamento acustico e le emissioni di anidride carbonica, migliorando la qualità dell’aria e il benessere dei residenti e dei visitatori-turisti. Mezzi moderni e a basse emissioni contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria e il comfort di viaggio, offrendo un’alternativa concreta all’utilizzo dell’auto privata.

Da lunedì 15 giugno prossimo entra in vigore la programmazione estiva del servizio di trasporto pubblico urbano Lu Pustali, che amplia frequenze e percorsi per garantire collegamenti più efficienti tra il centro di Arzachena, i borghi e le principali località costiere del territorio comunale. Il Comune, in collaborazione con la ditta Cosev affidataria del servizio, ha definito una rete articolata su tre linee pensate per rispondere alle esigenze di residenti, lavoratori e visitatori durante il periodo di maggiore affluenza turistica.

La Linea Blu collega Arzachena centro con la frazione di Cannigione. La Linea Smeralda unisce Arzachena a Cannigione, Porto Cervo, Liscia di Vacca e Baja Sardinia con fermate intermedie. La Linea Rosa, invece, connette Arzachena ai borghi passando per Cannigione, Baja Sardinia, Poltu Quatu e Porto Cervo.

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