Hanno cercato di truffare un’anziana a Olbia ma sono stati scoperti. Provvidenziale l’intervento di un avvocato, Christian Cicoria, che ha notato la vittima parlare al cellulare mentre faceva un bonifico all’interno di una filiale delle Poste in via Acquedotto e si è insospettito.

«Voleva fare un bonifico - racconta il legale - e mi sono accorto subito che qualcosa non andava». La vittima, con difficoltà motorie, stava seguendo le istruzioni di qualcuno al telefonino che insisteva perché venissero fatte delle operazioni allo sportello.

La stessa impiegata, forse accortasi dell’anomalia della situazione, ha ostacolato il versamento dicendo che non si poteva fare. «Ma l’uomo al cellulare insisteva affinché si andasse avanti abbassando l’entità della somma richiesta», continua Cicoria. A questo punto è intervenuto l’avvocato che si è rivolto in modo diretto a chi stava dall’altra parte. «Erano in due, dalla voce straniera, si passavano la comunicazione, e hanno cominciato a insultarmi e minacciarmi».

Nel frattempo sono arrivati i carabinieri, allertati dal legale, e hanno preso subito in mano la situazione. Secondo una prima ricostruzione coloro che avevano contattato l’anziana le avevano promesso di far fruttare quei soldi, circa 23mila euro. «Ho visto quella donna indifesa e ho provato rabbia per quanto stava accadendo. Bisogna sensibilizzare le persone sul tema aiutando le categorie fragili», commenta Christian Cicoria.

Intanto i militari dell’Arma stanno facendo degli accertamenti per risalire agli autori della truffa sventata.

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