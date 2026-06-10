L’amministrazione Ragnedda ha deciso: anche quest’anno sarà organizzata «Estate in Fiore», che si svolgerà nei giorni 10, 11, 12 e 13 settembre. Il tema scelto per l’edizione 2026 è «Estate in Fiore Outdoor». L’obiettivo, afferma l’amministrazione comunale, «è far conoscere Arzachena sotto una nuova veste, più green e attenta alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse, spesso sottovalutate».

L’idea centrale – prosegue l’amministrazione Ragnedda – «è quella di investire nella visione di una destinazione che punta allo sviluppo turistico sostenibile e alla valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico attraverso un festival che non è più solo un’esposizione da “guardare/visitare”, ma un evento da “vivere”, un’esperienza del territorio».

Più precisamente, «Estate in Fiore Outdoor vuole creare una sintesi di tutte le iniziative che il Comune ha avviato negli ultimi dieci anni sul tema “ambiente e outdoor” e comunicarle in modo integrato: dal percorso Capizzal di Ponti - Li Conchi al parco fluviale Cannigione – Lu Mulinu, dal Parco dell’Inclusione di Saloni fino al recente piano Arzachena Outdoor 2030».

Come di consueto, da quando viene organizzata «Estate in Fiore», cioè da 11 anni a questa parte (dal 2014), le aziende florovivaistiche abbelliranno e valorizzeranno i molteplici angoli del centro storico di Arzachena, arredando piazze e scorci che, da via Ruzittu e piazza Risorgimento, arriveranno fino a corso Garibaldi. Oltre alle creazioni floreali, si svolgeranno iniziative che cercheranno di coinvolgere il settore del turismo, della cultura e, soprattutto, dell’ambiente, nonché tutti gli aspetti che afferiscono alla valorizzazione del territorio e che interessano non solo i cittadini, ma anche i numerosi turisti presenti.

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