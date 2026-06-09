Piano organizzativo e viabilità, Olbia è pronta ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. A presentarli il sindaco Settimo Nizzi, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per il territorio. «Il concerto di Vasco Rossi rappresenta un momento unico, capace di portare grande musica, entusiasmo, visibilità e un grande ritorno per il nostro territorio. Abbiamo lavorato per garantire la massima sicurezza e rendere gli spostamenti il più agevole possibile» ha detto il primo cittadino invitando tutti alla collaborazione e ricordando che un evento di queste dimensioni potrà inevitabilmente comportare qualche disagio alla circolazione, ampiamente compensato però dall’eccezionalità della manifestazione.

Muoversi a piedi per alleggerire il traffico e garantire la sicurezza del grande afflusso di pubblico, l’Amministrazione comunale raccomanda di limitare il più possibile l’utilizzo dell’auto e degli altri mezzi privati. Dopo le valutazioni effettuate dalle autorità competenti, è stato deciso, infatti, di non attivare il consueto servizio navette, proprio per motivi legati alla gestione della sicurezza nelle aree interessate dal concerto. Sul fronte del trasporto pubblico, le linee urbane 4, 9 e 11 saranno sospese dalle ore 14:00 nelle giornate del 12 e 13 giugno, salvo eventuali modifiche anticipate dovute a esigenze operative e di sicurezza.

Novità per chi raggiungerà l’Olbia Arena in auto: sarà disponibile un parcheggio a pagamento nella zona Tilibbas, accessibile esclusivamente su prenotazione online ai seguenti link : per la prima data https://www.ticketsms.it/event/Vasco-Live-12-giugno-Parcheggio-P1-Olbia-Arena e per la seconda data https://www.ticketsms.it/event/Vasco-Live-13-giugno-Parcheggio-P1-Olbia-Arena. Gli accessi al parcheggio dell’Olbia Arena saranno consentiti da via Mincio (sopraelevata nord) oppure da via dei Lidi all’intersezione con via Tirso, mentre l’uscita avverrà esclusivamente da via Mincio. Previsti, inoltre, diversi parcheggi gratuiti distribuiti in città: alla radice dell’Isola Bianca, in via Nanni, al molo Brin e nell’area del Porto industriale.

Il piano traffico predisposto dal Comune prevede, infine, diverse modifiche alla viabilità cittadina: la sopraelevata resterà aperta, ma dalle ore 14:00 verranno chiusi gli accessi alla rotonda Europa mentre Via Libia sarà chiusa dalle ore 08:00 del 12 giugno fino alle ore 08:00 del 14 giugno. Sempre dalle 14:00 del 12 giugno e del 13 giugno, e fino al termine delle esigenze di sicurezza, saranno inoltre interdette al traffico: via Capoverde; via Seychelles, nel tratto compreso tra via Qatar e via Capoverde; viale Italia, tra la rotonda Europa (esclusa la corsia di accesso verso via Indonesia) e la rotonda Italia. Per chi dovrà raggiungere la zona di Pittulongu durante le giornate dei concerti, il Comune consiglia di utilizzare la circonvallazione Cipnes, conosciuta anche come strada panoramica, oppure il collegamento da Golfo Aranci. L’invito è quello di evitare le sopraelevate nord e sud, che potrebbero essere interessate da forti rallentamenti. Massima attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza. Le rampe e le strade rialzate saranno completamente presidiate e non saranno accessibili neppure ai pedoni. Operative diverse postazioni della Protezione Civile per fornire assistenza e informazioni ai cittadini e ai visitatori. I presidi saranno posizionati alle due estremità di via Capoverde, all’ingresso del sottopasso di via Escrivà, nei pressi della rotonda Tilibbas, in via Seychelles, in via Qatar.

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