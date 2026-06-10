Il “Falcone e Borsellino” di Palau-Arzachena riapre le porte all’Europa grazie a un nuovo progetto di gemellaggio internazionale realizzato nell’ambito del programma Erasmus+. Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti e i docenti dell’istituto gallurese e quelli del Colegiul National “Mircea Scarlat” di Alexandria, in Romania.

Recentemente una delegazione della scuola sarda ha visitato la città romena, ospite del liceo psico-pedagogico “Mircea Scarlat”. L’esperienza è stata successivamente ricambiata con l’accoglienza in Gallura di studenti e insegnanti provenienti da Alexandria. Per entrambe le comunità scolastiche si è trattato di un’importante occasione di crescita personale e professionale, che ha consentito di confrontarsi con nuovi metodi di insegnamento e apprendimento, condividendo buone pratiche e idee utili a migliorare l’offerta formativa.

Durante il soggiorno in Sardegna, la delegazione romena ha preso parte alle attività organizzate nei due plessi dell’istituto, l’Istituto Tecnico di Palau e il Liceo Scientifico di Arzachena, vivendo una settimana intensa e particolarmente apprezzata. Non sono mancati i momenti dedicati alla scoperta del territorio, elemento fondamentale del progetto, che ha permesso a tutti i partecipanti di conoscere realtà culturali e sociali diverse, rafforzando il senso di appartenenza a una comune identità europea.

Ad Arzachena, studenti e docenti delle due scuole sono stati inoltre ricevuti dal sindaco Roberto Ragnedda e da alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale per un momento di saluto istituzionale. Per il “Falcone e Borsellino” si tratta di un significativo ritorno alle esperienze internazionali dopo alcuni anni di pausa.

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