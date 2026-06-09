Le preferenze delle comunali di TempioListe, numeri e candidati consiglieri
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TEMPIO TRADIZIONE E FUTURO - CANDIDATO SINDACO GIANNI ADDIS (al ballottaggio)
Anna Paola Aisoni 874, Salvatore Campus 123, Marco Luca Careddu 248, Giorgio Chiarelli 231, Paolo Cossu 458, Roberto Ghiani 178, Nicola Gregu 145, Monica Liguori 419, Mariella Mossa 129, Vittorio Pintus 95, Gabriella Pola 113, Francesco Quargnenti 438, Sofia Ruberti 31, Giuseppina Sechi 37, Eleonora Serra 66, Elizabeth Bonaria Vargiu 338.
CON TEMPIO FRONTE COMUNE – CANDIDATA SINDACA GIANNA MASU (al ballottaggio)
Alice Alias 102, Edi Baldino 163, Claudia Baltolu 82, Susanna Careddu 168, Valentina Farina 3, Maria Caterina Fresi 308, Daniela Giovanna Maria Giua 186, Lorenzo Carta 101, Fortunato Lucente 230, Carlo Menicucci 156, Dario Musselli 31, Marco Petitta 397, Roberto Satta 81, Maria Spanu 72, Simone Vacca Davino 111, Brunella Manconi 117.
TEMPIO RITORNA CITTÀ – CANDIDATO SINDACO FABRIZIO CARTA
Piera Pirredda 129, Giuseppe Satta 198, Marilù Soro 82, Gianni Tamponi 46, Alessandra Amic 144, Maura Castagna 47, Claudio Cacciarru 77, Ilenia Pirrigheddu 53, Antonio Aurelio Orecchioni 94, Tina Ichm 24, Massimo Serra 28, Laura Pintus 7, Giuseppe Loi 15, Fabio Mauro Ledda 22, Kelly Bazzu 22, Gavino Pes 7.
ALLEANZA DI SINISTRA PER TEMPIO – CANDIDATO SINDACO FABRIZIO CARTA
Nicola Comerci 97, Tonina Francesca Manca 53, Monica Cusseddu 14, Marta Tolar 26, Alessandro Cordella 71, Lina Ziruddu 21, Franca Maria Scano 15, Simona Masala 26, Mario Occhioni 14, Anna Paola Pischedda 3, Maria Casta 11, Francesco Puliafito 13, Maurizio Tumminello 4.
COALIZIONE DI CENTROSINISTRA PER ROMEO FREDIANI – CANDIDATO SINDACO ROMEO FREDIANI
Maria Vittoria Bertolino 19, Chiara Cannas 87, Giuseppe Chessa 2, Cristian Contini 17, Angelo Cossu 44, Natascia Cugini 13, Caterina Dessì 1, Salvatore Granitzia 43, Ganna Komar 9, Nicola Luciano 59, Rita Martinelli 1, Maria Luisa Poggi 0, Paolo Sanna 56, Angelo Tendas 15, Cinzia Tirozzi 63.
UNIAMO TEMPIO – CANDIDATO SINDACO ANDREA BIANCAREDDU
Mario Addis 185, Antonio Anfossi 81, Franco Casu 135, Simona Chessa 345, Anna D’Avino 138, Salvatore Deiana 211, Salvatore Maciocco 109, Sara Maurelli 117, Rino Mazzara 67, Pietro Carta 194, Maria Agostina Mureddu 267, Battistina Pittui 102, Roberta Pruneddu 65, Francesco Tedde 79, Nicola Tondini 213, Nino Vargiu 123.