Un motociclista gravemente ferito in uno scontro frontale con un'auto poco prima delle 13 a San Pantaleo, frazione di Olbia.

L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118: in condizioni gravissime è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con l'elicottero Areus.

Secondo le prime informazioni ha riportato traumi facciali, addominali e agli arti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale.

(Unioneonline)

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