l’incidente
10 giugno 2026 alle 14:18
Olbia, scontro frontale a San Pantaleo: grave motociclistaL’uomo è stato trasportato a Sassari in elisoccorso, lo schianto con un’auto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un motociclista gravemente ferito in uno scontro frontale con un'auto poco prima delle 13 a San Pantaleo, frazione di Olbia.
L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118: in condizioni gravissime è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con l'elicottero Areus.
Secondo le prime informazioni ha riportato traumi facciali, addominali e agli arti.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata