Furto di identità al sindaco di Olbia, lo denuncia sui social Settimo Nizzi: «Alla luce dei recenti tentativi di furto d’identità e della creazione di profili falsi a mio nome, ritengo doveroso precisare che l’unica pagina Facebook ufficiale del Sindaco di Olbia è quella dalla quale sto scrivendo ed è associata esclusivamente al profilo Instagram @𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐳𝐳𝐢𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥».

Invitando i cittadini a prestare la massima attenzione e a fare riferimento unicamente a questi canali ufficiali, il sindaco scrive: «Stiamo provvedendo a segnalare alle autorità competenti e all’assistenza di Meta tutti i profili non autorizzati che utilizzano impropriamente il mio nome e la mia immagine, anche alla luce dei tentativi di frode e delle attività ingannevoli a essi riconducibili».

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