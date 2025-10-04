Fausto Leali stasera, allieterà aggesi e non, con le sue sempre apprezzatissime canzoni e la sua voce, ma ci saranno anche altra musica live, dj set, spettacoli e divertiment, per i quattro giorni organizzati per la Festa Patronale di Aggius, in onore di Santa Vittoria, dal 4 al 7 ottobre. Festa patronale che è la prima per don Edgar Squire Organo, sacerdote panamense, entrato in parrocchia lo scorso 28 settembre, dopo un periodo non propriamente sereno durante la gestione precedente, al quale il sindaco, Nicola Muzzu, nel dare il benvenuto lo ha invitato a “coltivare sempre l'ascolto” dei giovani, degli anziani delle famiglie “attraverso un dialogo autentico”, invitandolo anche a camminare insieme “alle realtà civili, associative e culturali del paese”, e a “custodire le tradizioni ma anche di aprirsi con fiducia al futuro”. Lunedì 6 ottobre, giornata clou della festa, sarà presente il vescovo, mons. Roberto Fornaciari, che presenterà la messa delle ore 11 e la successiva processione per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale di Aggius. Ma andiamo per ordine: oggi dunque si aprono i festeggiamenti con una funzione religiosa e una processione e, come anticipato, il concerto alle 22:30 di Fausto Leali. Domani domenica alle 11:00, messa sul sagrato della chiesa del Rosario presieduta da don Edgar Squire Organo, alla quale seguirà una processione con i cavalieri e i gruppi folk di Aggius, Tempio Pausania, Chiaramonti e Bortigiadas. Seguirà l’esibizione di gruppi folk di Aggius, Tempio e Chiaramonti. Poi serata musicale con Audio Magazine seguita da dj Pas.

Lunedì 6, oltre alla messa del vescovo, nel pomeriggio ci saranno momenti divertimento per i bambini e in serata la Hollyood Band e poi dj con Gabriele Lieto. Martedì 7 ottobre, Festa di li “Aggjari”, presso la Chiesa Madonna d’Itria, nel pomeriggio, giochi tradizionali aggesi, corsa di sacchi e altro. La serata musicale a partire dalle 22 sarà con la Mauros’Band; alla mezzanotte l’estrazione dei biglietti della lotteria e a seguire dei dj set con Andrea Scanu. I festeggiamenti sono organizzati da Comitato Aggius 2025.

© Riproduzione riservata