Oggi canto sardo e l'omaggio a Ciccheddu Mannoni; Il 5 settembre cittadinanza onoraria a Stefano Fresi, il 7 il cuore religioso con l'apertura della Porta Santa.

La Festa Manna entra nel vivo. Dopo l’avvio di domenica 30 agosto con il primo giorno della Novena e la Festa della Madonna dei Bambini, il calendario prosegue tra appuntamenti religiosi, tradizioni popolari e iniziative dedicate all’identità culturale della Gallura.

Nei giorni scorsi si sono svolti i tradizionale Caracolu di li Bandèri e gli incontri sulla storia del territorio. Oggi, 3 settembre, spazio invece alla musica, con una serata dedicata alla tradizione del canto sardo e gallurese e alla figura di Ciccheddu Mannoni.

«Una scelta importante, condivisa tra Comune e Fidali, per riportare questo momento alle sue radici e valorizzarne maggiormente il significato identitario», sottolinea il sindaco di Luogosanto. La serata è stata anticipata al 3 settembre proprio per rafforzarne il legame con la Festa Manna e con il patrimonio musicale locale.

Sabato 5 settembre sarà la volta di “Luogosanto in Festa”, giornata dedicata alla comunità e al senso di appartenenza, con gruppi folk, cori, danze, musica e costumi della Gallura.

Nell’occasione sarà conferita la cittadinanza onoraria a Stefano Fresi, riconoscimento al forte legame che l’attore e musicista ha mantenuto negli anni con Luogosanto e con la Gallura, da lui considerata una vera “terra madre”. Il momento più solenne è atteso lunedì 7 settembre con la Messa solenne in basilica, seguita dall’apertura della Porta Santa.

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