Una raccolta fondi lanciata da Olbia su Gofundme per comprare un mezzo per assistere Gianni anche negli spostamenti e durante le incombenze quotidiane: è l'iniziativa di Rosa, amministratrice di sostegno dell'uomo, con invalidità totale in seguito a un'emorragia cerebrale, che si prende cura di lui da sola e con poche risorse economiche.

Obiettivo della campagna, racimolare la cifra necessaria all'acquisto di un veicolo speciale, dotato di bagno e di letto, non più lungo della misura consentita per sostare nei parcheggi riservati alle persone con disabilità.

«Il mezzo che sto cercando di acquistare, che deve essere realizzato su misura, mi permetterebbe di continuare ad assistere Gianni nella vita quotidiana senza essere costretta a scegliere tra uscire per le necessità della vita e garantirgli l'assistenza di cui ha bisogno», da gestire anche fuori casa.

«C'è, però, una parte della nostra storia che per me è importante raccontare: quando Gianni è stato colpito dall'emorragia nel 2025, eravamo separati da sedici anni ma, al momento delle dimissioni di fronte alla soluzione di trasferirlo in una struttura, ho deciso di prenderlo con me e da quel momento mi occupo di lui tutto il giorno, arrivando anche a smettere di lavorare e a chiudere il mio studio», dice Rosa. Attualmente, la cifra delle donazioni copre il 3 per cento dell'importo da raggiungere.

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