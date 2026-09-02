

Il Comune organizza una commemorazione civile e religiosa per il finanziere, Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria e Vittima del Terrorismo. Previsti omaggi al cimitero e la partecipazione della Guardia di Finanza. A sessant’anni dalla morte del finanziere Martino Cossu, il Comune di Tempio Pausania prepara una commemorazione dedicata alla sua memoria e al sacrificio compiuto nell’adempimento del dovere. La Giunta comunale, con la deliberazione numero 155 del primo settembre, ha approvato l’organizzazione delle celebrazioni e impartito agli uffici le direttive necessarie per la loro realizzazione.

Martino Cossu, nato a Luogosanto il primo gennaio 1946 e in servizio nella Guardia di Finanza, perse la vita il 9 settembre 1966 nell’attentato terroristico di Malga Sasso, nei pressi del Brennero. Alla sua memoria sono stati riconosciuti lo status di Vittima del Terrorismo e la Medaglia d’Oro al Merito Civile. Il finanziere è sepolto nel cimitero comunale di Tempio Pausania, dove la sua figura viene ricordata come testimonianza di dedizione al dovere, fedeltà alle istituzioni e servizio alla collettività.

In occasione del sessantesimo anniversario della strage, l’amministrazione ha deciso di promuovere una manifestazione commemorativa con iniziative di carattere civile e religioso. Il programma prevede, tra gli altri momenti, la deposizione di una corona sul monumento funebre di Cossu nel cimitero cittadino e la sistemazione di composizioni floreali nei luoghi individuati per le celebrazioni.

Alla cerimonia prenderà parte anche il picchetto d’onore della Guardia di Finanza di Tempio Pausania, a sottolineare il legame del Corpo con il proprio appartenente caduto in servizio. È inoltre prevista la presenza del trombettista della Banda musicale di Tempio.

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