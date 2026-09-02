Al via domani sera in un ristorante di Porto Cervo i festeggiamenti per il matrimonio del miliardario Brendan Blumer e del manager olbiese Salvatore Spano. Nel frattempo sono in corso i preparativi a San Pantaleo, nello splendido scenario della piazzetta del paese si terrà sabato una festa con aperitivo e spettacolo musicale che dovrebbe avere come protagonista Giorgia, la notte poi proseguirà a bordo dell’imbarcazione Agata, un traghetto ristrutturato con un palco galleggiante.

Il Comune di Olbia ha dato il patrocinio gratuito alla festa che vedrà molti illustri ospiti, in considerazione del ritorno di immagine per il borgo, già teatro di diversi eventi di questo tipo, e della promozione legata all’utilizzo di prodotti enogastronomici del territorio. La piazza sabato sarà ad uso esclusivo della festa ma il paese non sarà blindato come tengono a precisare gli operatori di San Pantaleo.

Solo sabato 5 settembre saranno chiuse al traffico alcune vie. «È vero che alcune attività saranno chiuse, ma si tratta di un numero davvero limitato. In particolare, solo alcune delle attività che si affacciano direttamente sulla piazza resteranno chiuse anche il venerdì, per esigenze legate all’organizzazione dell’evento», spiegano gli operatori: «Tutte le altre attività, soprattutto quelle al di fuori dell’area interessata, saranno regolarmente aperte e operative. Negli altri giorni San Pantaleo continuerà a vivere e lavorare normalmente, come sempre».

© Riproduzione riservata