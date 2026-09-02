Stop alla sosta sulla panoramica di Cugnana, dal 4 settembre scatta il divieto permanente, anche di fermata, su entrambi i lati della carreggiata. A firmare il provvedimento, la Provincia Gallura Nord Est che ha istituito il divieto per ragioni legate alla sicurezza della circolazione nel tratto della Strada provinciale 94, compreso tra l'intersezione per Capriccioli e l’abitato di Abbiadori. Stando al documento, nel tratto interessato, uno dei più trafficati della Costa Smeralda, è stata rilevata la presenza frequente di veicoli in sosta e in fermata, anche di grandi dimensioni, che possono ridurre la visibilità e rendere più difficile la percezione corretta della strada, della segnaletica e delle condizioni del traffico. Particolare attenzione è dedicata ai ‘camion vela’, utilizzati per attività pubblicitarie, che con le grandi superfici grafiche e le immagini ad alto impatto visivo possono anche rappresentare una fonte di distrazione per gli automobilisti, aumentando le condizioni di rischio.

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