il rogo
02 settembre 2026 alle 22:31
Olbia, incendio all’interno di una casa in via SalviatiIntervento dei vigili del fuoco: non ci sono feriti
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Paura questa sera in via Salviati, a Olbia, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione.
L’allarme è scattato intorno alle 20,30, quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando cittadino.
In poco tempo le fiamme sono state spente e l’area messa in sicurezza. Al momento dell'incendio in casa non c’era nessuno: le cause del rogo devono ancora essere accertate.
(Unioneonline)
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