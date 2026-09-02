Paura questa sera in via Salviati, a Olbia, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 20,30, quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando cittadino. 

In poco tempo le fiamme sono state spente e l’area messa in sicurezza.  Al momento dell'incendio in casa non c’era nessuno: le cause del rogo devono ancora essere accertate. 

(Unioneonline) 

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