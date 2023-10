Due infortuni sul lavoro in Gallura, uno a Olbia e l'altro a Santa Teresa Gallura.

Stando a quanto rilevato dagli ispettori del lavoro dell'Asl di Olbia, intervenuti sul luogo dell'incidente, un tecnico impegnato a riparare un lucernario in un capannone situato in via Capo Verde, in Zona industriale, è caduto da un'altezza di circa otto metri, riportando gravi traumi.

Trasferito all'ospedale Giovanni Paolo II, le sue condizioni sarebbero gravi. Informata dallo Spresal, la procura di Tempio ha posto sotto sequestro l'area. Nella mattinata, gli ispettori del lavoro di Olbia sono intervenuti, anche, a Santa Teresa Gallura dove un operaio, proveniente dal Ghana, è precipitato da una scala mentre lavorava in un cantiere edile. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Olbia.

Ultimamente in Gallura si sono verificati diversi infortuni lavorativi che hanno impegnato il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl olbiese.

