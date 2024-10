Una specialista dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia è stata medicata questa mattina dai colleghi del Pronto Soccorso. La dottoressa, arrivata in stato di forte agitazione, ha chiesto aiuto per una presunta aggressione subita all’interno della sede Asl di Olbia.

Le sono stati assegnati dieci giorni di cure per “cervico lombalgia post traumatica in aggressione”. La dottoressa ha dichiarato di essere stata allontanata con la forza e malmenata da una guardia giurata all’interno della sede amministrativa della Asl di Olbia. Stando a quanto trapela dall’ospedale della città gallurese, la specialista si era recata negli uffici amministrativi della Asl, in via Bazzoni Sircana, per avere spiegazioni sulla mancata corresponsione degli straordinari maturati in Pronto Soccorso.

Nel corso di una concitata discussione con il personale amministrativo, una persona, a quanto pare una guardia giurata, avrebbe malmenato la dottoressa. La specialista ha dichiarato di volere procedere in tutte le sedi contro il presunto aggressore e contro la Asl. La stessa Asl ha avviato una verifica interna sull’accaduto. L’episodio, ancora tutto da ricostruire, rende però l’idea del clima di tensione nell’ospedale di Olbia, drammaticamente sotto organico.

© Riproduzione riservata