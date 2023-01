Ispezione della casa di Rosa Bechere, della sua utilitaria Chevrolet Matiz (utilizzata sino alla scomparsa) e accertamenti sulla barca degli indagati Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu.

Le attività sono state ordinate dalla Procura di Tempio questa mattina e affidate ai Carabinieri del Ris di Cagliari. I militari dovranno cercare tracce ematiche e altri reperti biologici per la eventuale estrapolazione del Dna. L’inchiesta è quella per il presunto omicidio di Rosa Bechere, presunto perché ancora non vi è la prova che la pensionata olbiese sia stata uccisa.

Agli accertamenti affidati al Ris parteciperanno anche gli indagati per omicidio e occultamento di cadavere, assistiti dal penalista Giampaolo Murrighile. La tesi della Procura è che la presunta vittima sia stata portata in auto sino a via Pietro Aretino e poi il corpo trasferito sulla barca di Giorgio Beccu per essere gettato in mare.

Una ricostruzione ancora tutta da dimostrare. Sono stati sequestrati anche degli oggetti (a quanto pare dei soprammobili a forma di gatto in metallo e ceramica) che secondo gli investigatori potrebbero essere stati usati come oggetto contundente. Le nuove attività condotte dal Ris potrebbero iniziare mercoledì.

© Riproduzione riservata