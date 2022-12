Tragico incidente sulla statale 389, tra Buddusò e Pattada.

La vittima è Salvatore Vargiu, 82 anni, uno dei rapitori condannati per il sequestro di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi, avvenuto in Sardegna nel 1979.

L’auto su cui viaggiava, forse per un malore, ha sbandato ed è uscita fuori strada prendendo in pieno il muro di cemento.

A seguito dell’impatto la vettura si è ribaltata e inutili sono stati i soccorsi.

Sul posto, assieme ai carabinieri, gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Salvatore Vargiu, originario di Pattada, per il sequestro di De Andrè e Dori Ghezzi aveva scontato una pena a 25 anni di carcere e dopo essere tornato in libertà, si era trovato ancora una volta a dover fare i conti con la giustizia: nel 2013 era stato condannato per un reato che nulla aveva a che fare con il suo passato: 5 mesi per tentato furto di mangimi.

