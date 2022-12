Tragico incidente sulla statale 389, tra Buddusò e Pattada.

Un uomo di 82 anni, Salvatore Vargiu, è morto dopo che la sua auto, una Mitsubishi Pajero, è andata a sbattere contro un muretto, nel tratto di strada che conduce a Pattada.

L’auto, per cause ancora da accertare, ha sbandato, è uscita fuori strada prendendo in pieno il muro di cemento.

A seguito dell’impatto l’auto si è ribaltata. Il pensionato è morto sul colpo. Sul posto gli operatori sanitari del 118 che non hanno fatto altro che constatarne il decesso. L’uomo, originario di Pattada ma residente a Buddusò, potrebbe essere stato colpito da malore. Nell’emergenza anche i carabinieri della compagnia di Buddusò e Alà dei Sardi che hanno effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica.

© Riproduzione riservata