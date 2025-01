Il gup del Tribunale di Tempio, Alessandro Cossu, ha rinviato a giudizio l’operaio lurese Fabio Malu.

Il pm Alessandro Bosco aveva chiesto il processo per i fatti avvenuti nel luglio del 2023 a Luras. Malu, secondo il pubblico ministero, ha ucciso il rivale Davide Unida colpendolo ripetutamente con il manico di un aspirapolvere.

Il sostituto Alessandro Bosco ha contestato l’aggravante dei futili motivi chiudendo così la strada di un eventuale giudizio abbreviato.

Ha fatto le sue richieste il difensore di Malu, il penalista Giampaolo Murrighile. Per la difesa non si tratta di omicidio volontario. La famiglia di Davide Unida è assistita dall’avvocato Sergio Milia. Il processo inizierà in aprile davanti ai giudici della Corte d’Assise di Sassari.

