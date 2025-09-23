C’è un indagato per la scomparsa di Cinzia Pinna, la trentatreenne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell'11 settembre scorso a Palau, in Gallura: la ragazza era in un locale e, una volta andata via, sembra svanita nel nulla.

La Procura di Tempio Pausania, guidata da Gregorio Capasso, ha aperto un'inchiesta per ricostruire gli ultimi spostamenti della donna che aveva trascorso una serata in compagnia di un gruppo di amici.

Nel registro della Procura sarebbe finito il nome dell’ultima persona che l’ha vista: si tratta di un atto necessario per avviare alcuni accertamenti tecnici. Intanto negli ultimi giorni in caserma a Palau sono state sentite diverse persone che hanno avuto a che fare con la donna negli ultimi giorni prima della scomparsa.

A dare l'allarme, sporgere denuncia di scomparsa e mettere in moto la macchina delle ricerche iniziate dalle prime ore del 12 settembre erano stati i familiari di Cinzia Pinna.

La sorella ha lanciato anche vari appelli sui profili social. Volontari della protezione civile, Carabinieri e i vigili del fuoco di Arzachena insieme con l'Unità di Comando Avanzato di Sassari hanno messo in campo le unità cinofile e i Sapr con i droni per setacciare la zona dell'agro di Palau e nella zona di Capo Ferro a Porto Cervo.

