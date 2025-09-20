Si intensificano le ricerche per la scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo che ha fatto perdere le sue tracce nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 a Palau, dove avrebbe trascorso la serata in un locale. Da allora nessun contatto, il suo cellulare risulta spento.

Ore di angoscia per la famiglia, con la sorella Carlotta Pinna che ha lanciato un appello per organizzare un gruppo di ricerca formato da volontari, partito questa mattina, 20 settembre, dal parcheggio del campo sportivo di Castelsardo a bordo di un bus in direzione Palau, la località gallurese scelta come sede operativa dalla Protezione civile.

In campo il gruppo il Cvsm - Corpo volontari soccorso marittimo - protezione civile di Castelsardo, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura, e Palau, insieme alle unità cinofile e le squadre che operano con i droni. In volo si è alzato anche un elicottero sempre della Protezione civile.

La scomparsa da oltre una settimana di Cinzia Pinna, appartenente ad una nota famiglia di ristoratori a Castelsardo, sta creando apprensione e preoccupazione tra la comunità, dove diversi volontari si stanno attivando per partecipare alle ricerche a sostegno delle forze dell’ordine.

«Se qualcuno l’ha vista mi contatti rispondendo al post o in privato», ha scritto a sorella Carlotta sui social.

