Preoccupazione a Castelsardo per la scomparsa di Cinzia Pinna. La giovane, secondo quanto riferito dalla sorella Carlotta, si sarebbe allontanata da un locale di Palau nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre, senza più dare notizie di sé.

Da allora i familiari non riescono a mettersi in contatto con lei: il suo telefono risulta spento e ogni tentativo di rintracciarla è stato vano.

La sorella Carlotta ha lanciato un appello attraverso i social network, invitando chiunque abbia notizie o l’abbia vista a contattarla direttamente. Appello che è stato condiviso da numerosi utenti, con la speranza che possa contribuire a ritrovare la giovane nel più breve tempo possibile.

