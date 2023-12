Parto in emergenza all’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, dove è stato effettuato un cesareo d’urgenza su una paziente che ha poi dato alla luce una bambina del peso di quasi 2,4 kg.

«La paziente – spiega una nota dell’Asl Gallura – è entrata nel reparto della struttura sanitaria alle 8:15 ed è stata sottoposta a visita ginecologica. La donna avrebbe dovuto partorire il 28 dicembre attraverso un intervento già programmato a Olbia, ma durante la visita di questa mattina i ginecologi dell'ospedale di Tempio Pausania hanno riscontrato una dilatazione quasi completa, concordando sulla necessità di procedere con immediatezza all’intervento chirurgico in quanto la bambina si presentava in posizione podalica. La bimba è così nata alle 9.11».

«Dopo circa quattro ore di osservazione e dopo aver constatato il buono stato di salute della mamma e della neonata – prosegue Asl Gallura – è stato disposto il trasferimento in ambulanza nell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Olbia. L’equipe era formata da due ginecologi, dall’anestesista, dall’ostetrica, dal personale di sala, dall’infermiera e dalla pediatra».

«Gli operatori sanitari dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania hanno fronteggiato con prontezza una situazione di assoluta emergenza. Tutto si è svolto per il meglio – sottolinea la Direzione Aziendale della Asl Gallura – grazie alla loro professionalità. Da parte nostra va a loro un grande ringraziamento per aver collaborato e per essersi adoperati al fine di garantire la salute della mamma e della bimba. Alla donna e alla sua famiglia vanno i nostri migliori auguri».

