Un catamarano è stato distrutto da un incendio questo pomeriggio, intorno alle 14.30, mentre si trovavo fermo in rada davanti alla spiaggia di Porto Pollo, sulla costa di Palau. Un uomo, un 49enne con documenti di identità italiani, unico a bordo, si è messo in salvo da solo abbandonando l'imbarcazione e raggiungendo la spiaggia a nuoto.

Credits immagini: Massimiliano Del Turco

L'uomo, in stato di choc, è stato affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Olbia per verificare le condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti due unità della Capitaneria di porto di La Maddalena, coordinate dal comandante, Vittorio Vanacore, i vigili del fuoco con i sommozzatori di Porto Tores e un elicottero.

La zona è tuttora delimitata dalle motovedette della Guardia costiera per ragioni di sicurezza, ed è stato informato il ministero dell'Ambiente per eventuali problematiche di inquinamento ambientale.

(Unioneonline/A.D)

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