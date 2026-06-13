Che rock. E che spettacolo, Vasco Rossi a Olbia. Il ritorno di Vasco a distanza di 43 anni dall'ultima volta traccia un solco tra il passato e il futuro degli spettacoli in Gallura, che d'ora in poi avranno sempre un termine di paragone pesante nel live del grande cantautore emiliano.

Chi alla Olbia Arena si aspettava qualcosa di immenso non è rimasto deluso: in due ore abbondanti di concerto, Vasco sfodera rarità, canzoni assenti da decenni e brani mai eseguiti dal vivo, come annunciato via social alla vigilia della prima delle due date olbiesi, ma anche hit più note. A cominciare dal brano con cui dà il via allo show, puntualissimo alle 20.45: "Vado al massimo", tornato in scaletta dopo 40 anni in occasione del "Vasco Live 2026" e proposto in versione punk, veloce e urlato dall'inizio alla fine, accompagnato dalle potenti chitarre della sua band e dal coro dei 35mila spettatori presenti.

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