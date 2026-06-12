«Tutte le analisi effettuate, sia dal laboratorio privato sia da ARPAS, hanno escluso la presenza di fenomeni di inquinamento. I parametri rilevati risultano infatti nei limiti di legge e non emergono criticità per la qualità delle acque». Lo scrive la sindaca rieletta di Santa Teresa Gallura, Nadia Matta, in merito all’interrogazione parlamentare del deputato della Lega e consigliere comunale di minoranza Dario Giagoni, relativa a quanto sollevato ieri riguardo alla «persistente e anomala colorazione delle acque nell’area portuale di Santa Teresa Gallura», «un fenomeno visibile a tutti sul quale, però, continuano a mancare risposte chiare e definitive».

La causa del fenomeno, scrive la sindaca, dopo gli «approfondimenti scientifici» va ricercata «nella proliferazione di un’alga del genere Prorocentrum, la cui crescita può essere favorita dalla presenza di nutrienti quali nitrati e ammoniaca nelle acque depurate che vengono versate nell’area portuale, nonché dallo scarso dinamismo dell’acqua, dall’aumento della temperatura e dall’alto irraggiamento solare. Si tratta, quindi, di un fenomeno biologico che merita attenzione e ulteriori approfondimenti ma che, allo stato delle conoscenze e delle analisi effettuate, non evidenzia situazioni di inquinamento».

Poi la stoccata della sindaca a Dario Giagoni: «Prima di presentare un’interrogazione parlamentare e rilasciare dichiarazioni che rischiano di generare preoccupazione nella cittadinanza e danni all’immagine del territorio, avrebbe potuto e dovuto prendere visione degli atti, dei risultati delle analisi e delle verifiche già effettuate».

Prima polemica post-elettorale, dunque, tra la sindaca e il deputato dell’opposizione consiliare, ancor prima della convocazione del Consiglio comunale, fissata per il 22 giugno.

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