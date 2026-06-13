Prenderà il via la prossima settimana a Palau il progetto educativo "Custodi del nostro mare", un'iniziativa dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni per promuovere la conoscenza, il rispetto e la tutela dell'ambiente marino e costiero. Il percorso nasce dalla collaborazione tra la cooperativa Futura, che gestisce il Centro di Aggregazione Sociale comunale, e il Comitato Amici di Talmone e Cala di Trana.

Le attività, pensate in forma ludica e interattiva, saranno condotte dalle esperte del Comitato insieme alle pedagogiste del centro, con l'obiettivo di avvicinare i più giovani alle ricchezze naturali del territorio. Il primo appuntamento è in programma venerdì 19 giugno con un laboratorio introduttivo dedicato alla flora e alla fauna della costa, accompagnato da giochi e momenti di animazione. Il 22 giugno spazio invece ai temi dell'inquinamento da plastica e microplastica, con un laboratorio didattico e un atelier di "riciclo creativo": i partecipanti realizzeranno opere pittoriche utilizzando materiali plastici recuperati da mare e spiagge.

Dopo la pausa estiva il progetto proseguirà con "Piccoli geologi della costa", un'attività ideata da Myriam Stelletti dell'Università di Sassari. Attraverso microscopi portatili e setacci, i bambini scopriranno come si formano le spiagge e quali fenomeni naturali ne determinano l'evoluzione. Un vero laboratorio a cielo aperto per comprendere anche le minacce che possono compromettere l'equilibrio degli ecosistemi costieri. «Senso civico e cura del territorio si imparano fin da piccoli», sottolineano dalla cooperativa Futura. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 16 giugno.

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