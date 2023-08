Hanno toccato con mano (e portafogli) quanto si paga un caffè nella piazzetta di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Risultato: 30 euro per la tazzina, più 20 per un’orzata. Cinquanta in tutto. Mentre sul tavolo c’erano anche alcune piccole pizzette, biscotti e anche carote (già tagliate a listelli).

Era più sperimentale che polemico l’intento dei protagonisti di “Il mio viaggio a Napoli”, Giuseppe Russo e la fidanzata Federica. In genere si occupano di organizzare tour e visite guidate nella città partenopea. Per farlo usano i social. Ed è qui che hanno pubblicato anche i video delle fasi della loro vacanza nell’Isola.

Ieri sono stati nel cuore della Costa Smeralda e si sono accomodati al bar Il Portico. «Abbiamo fatto l'errore di sederci in un bar a Porto Cervo», è il commento, «abbiamo ordinato un caffè ed un'orzata. Servizio eccellente ma quello che vi stupirà sarà il prezzo. Oltre ogni immaginazione».

Si aspettavano un conto salato. Ma non così tanto. «Ti avrei comprato 50 casse d’orzata con quel prezzo», dice lui. «Però era buona», commenta sarcasticamente lei. I visi dei due alla fine sono abbastanza sconsolati.

