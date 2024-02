Più servizi per le utenze del territorio, maggiore cura per il decoro urbano e per le spiagge ed un’attenta campagna di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. Sono questi gli obiettivi che il Comune di Budoni intende raggiungere con il nuovo servizio di igiene urbana che sarà presentato domani, 15 febbraio alle 17.30, presso l’Anfiteatro comunale Andrea Parodi. Con la nuova ditta appaltatrice per la raccolta differenziata, la Formula Ambiente S.p.a, il comune gallurese amplierà anche tutta una serie di servizi ambientali tra cui la pulizia delle strade e delle spiagge e un calendario unico, e non più a zone, per la raccolta porta a porta in tutto il territorio.

«Puntiamo a migliorare la qualità dei servizi per i nostri cittadini, i proprietari delle seconde case e le agenzie che gestiscono gli affitti turistici – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Flore – in questo modo saremo in grado di offrire un servizio più efficiente anche per i nostri vacanzieri».

Budoni già un paese virtuoso da questo punto di vista, è infatti uno dei comuni italiani con il maggior numero di passaggi settimanali per il ritiro dei rifiuti differenziati porta a porta, ma le esigenze ambientali legate all’igiene urbana sono sempre in crescita per un centro che conta circa 11 mila seconde case. Tra le novità in arrivo già dalla prossima stagione anche il posizionamento di isole ecologiche mobili, la presenza degli steward in spiaggia e una nuova app sui rifiuti.

