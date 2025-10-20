Una multa da 300 euro a testa comminata a due turisti inglesi da parte dalla Guardia Costiera di La Maddalena: questa mattina erano sbarcati alla Spiaggia Rosa, isola di Budelli, con un tender proveniente da un’unità da diporto a noleggio.

L’intervento dei miliari dietro segnalazione di un diportista che aveva constatato, transitando davanti alla rinomata spiaggia, a tutela integrale ed inaccessibile, tale presenza. L’episodio odierno, commenta la Guardia Costiera, «dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini, operatori e istituzioni per garantire la salvaguardia dei luoghi più preziosi e vulnerabili del nostro patrimonio ambientale. Chi viola le regole, oltre a mettere a rischio un bene collettivo, compie un gesto di mancanza di rispetto verso l’intera comunità che da anni si impegna per custodirlo».

È bene ricordare come l’arenile di Cala di Roto o della Spiaggia Rosa, conosciuto in tutto il mondo per la particolare colorazione rosata della sabbia – dovuta alla presenza di frammenti di corallo, conchiglie e microorganismi marini – sia un ecosistema estremamente delicato.

Per questo, da decenni, ancor prima che venisse istituito il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, del quale Budelli fa parte, l’accesso alla Spiaggia è interdetto, nell’ambito di un rigido regime di protezione volto a preservarne l’integrità. Anche il semplice calpestio può alterare un equilibrio naturale già fragile.

