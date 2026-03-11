Ospedale della Maddalena, la Asl: «Nessun servizio sarà smantellato»L’azienda sanitaria risponde agli allarmi lanciati nei giorni scorsi
«Nessun servizio a La Maddalena sarà smantellato, ogni eventuale disagio per i cittadini dovuto ai lavori in corso sarà temporaneo per garantire la realizzazione del progetto nei tempi previsti».
A scriverlo è la Asl Gallura, dopo le notizie dei giorni scorsi sulla possibilità e i timori di una riduzione, sebbene temporanea, di alcuni servizi attualmente prestati presso il presidio ospedaliero isolano.
«La Asl Gallura insieme all’assessorato regionale alla Sanità», prosegue il comunicato, «sta lavorando al completamento delle procedure e dei lavori di ottimizzazione e ristrutturazione degli spazi finalizzati alla realizzazione dell’ospedale di comunità, nella sede del presidio ospedaliero Paolo Merlo».
Il timore di ridimensionamenti o anche chiusure temporanee di alcuni servizi del presidio ospedaliero del Merlo avevano allarmato un po’ tutti, a cominciare dai sindacati.