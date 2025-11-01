“Il TAR Sardegna ha preso atto che il Comune di Arzachena non si è costituito in giudizio per difendere la propria determina di rescissione del contratto”.

Lo scrive e ne dà informazione il consigliere comunale d’opposizione, Fabio Fresi, in riferimento alla risoluzione del contratto di fine settembre con la Essequadro, per la gestione della Comunità alloggio e integrata, Demuro e Geromino.

Una gestione, quella della comunità alloggio, che era stata oggetto di varie segnalazioni, interventi e polemiche tanto sui social quanto durante le sedute di consiglio comunale, in particolare proprio da parte di Fresi. Il quale, sottolinea ora che il Comune “ha revocato un appalto con un atto amministrativo presumibilmente superficiale e, quando la società ha fatto ricorso, non si è nemmeno presentato per difendere il proprio atto”.

Un comportamento, che secondo Fresi, sarebbe “assurdo, irresponsabile e pericoloso, che espone l’amministrazione — e quindi i cittadini — a ulteriori danni economici, d’immagine e morali”. L’Amministrazione comunale, dal canto suo, coll’assessore ai Servizi Sociali, Alessandro Careddu, risponde che il prossimo 12 novembre, data stabilita per la discussione della questione davanti al Tar in seduta collegiale, “il Comune di Arzachena sarà presente con il proprio ufficio legale, per difendere le decisioni assunte a suo tempo”.

Il motivo della risoluzione del contratto, aveva motivato e scritto in un comunicato l’Amministrazione comunale, “è dovuto esclusivamente a gravi inadempimenti contrattuali, come il ritardo reiterato nel pagamento degli stipendi, l’impiego di personale non qualificato e le scarse capacità nell’organizzazione delle risorse umane”.

Nello stesso comunicato era anche spiegato che la gestione sarebbe cambiata dal oggi, 1 novembre. “Col ricorso pendente – afferma l’assessore Careddu – l’inizio della gestione da parte di un’altra cooperativa, slitta e sta proseguendo la gestione della precedente”. Fabio Fresi avrebbe preferito invece l’assegnazione del servizio alla municipalizzata Geseco.

