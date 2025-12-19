Le melodie spirituali e coinvolgenti del gospel sbarcano sabato 20 dicembre a Santa Teresa Gallura e domenica 21 a Tempio Pausania.

Due appuntamenti che si inseriscono nel clima natalizio, nell’obiettivo della Fondazione Bernardo De Muro, di valorizzare e promuovere la musica di qualità e la cultura. Saranno i Washington Gospel Singers a esibirsi rispettivamente, alle ore 21 a Santa Teresa Gallura al Salotto di Babbo Natale in piazza Vittorio Emanuele I e, domenica 21 dicembre alle ore 19.30, nella cornice del Teatro del Carmine.

Si tratta di due eventi voluti dalle Amministrazioni Comunali di Santa Teresa Gallura, nella persona della sindaca Nadia Matta e della sua giunta e di Tempio Pausania con il sindaco Giannetto Addis, la vicesindaca Annapaola Aisoni, l’assessora allo spettacolo Elizabeth Vargiu, e con l’assessora alla cultura Monica Liguori.

Washington Gospel Singers è un coro gospel formato da prestigiosi cantanti di gospel di Washington DC. Si distinguono per il loro frizzante ed energico timbro e armonie vocali. Negli anni hanno acquisito numerosi riconoscimenti negli Stati Uniti e nel 2018 sono stati votati come il miglior gruppo Gospel della regione di Washington DC. Hanno viaggiato negli Stati Uniti, Sud America ed Europa diffondendo la tradizione e il significato del gospel e in ogni spettacolo riescono a portare il pubblico in un viaggio di emozioni e spiritualità. Hanno condiviso il palco con artisti famosi e vincitori di Grammy come Richard Smallwood, Donald Lawrence, Marvin Sapp, Ce Ce Winnans e molti altri. I due eventi sono gratuiti; Quello di sabato 20 dicembre, a Santa Teresa, sarà allietato dall’animazione del Comitato Fidali 82 che curerà anche un aperitivo dalle 19.

