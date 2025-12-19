C’è una novità che l’Amministrazione comunale ha introdotto in tema di manutenzioni di strade ed edifici pubblici, finalizzata ad assicurare interventi più celeri e efficaci ad Arzachena. Il Comune si affida al Global Service, attivando un indirizzo email dedicato ai cittadini per l’invio delle segnalazioni.

«Abbiamo assegnato un budget di 400mila euro come avvio sperimentale di questo servizio, che vuole essere una risposta celere ed efficace alle richieste dei cittadini», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena.

«Spesso, piccoli interventi si rivelano fondamentali per il benessere degli abitanti nei singoli quartieri, nei borghi o nell’agro. Allo stesso tempo, assicuriamo un maggiore decoro urbano e riduciamo i disagi nella fruizione di beni pubblici. Alla fine del 2026, tireremo le somme di quanti e quali interventi sono necessari in un anno e della relativa spesa da finanziare per la gestione ottimale di una squadra che intervenga in modo capillare nel territorio. L’obiettivo è quello di risolvere in poche ore i piccoli problemi segnalati, dando prova ai cittadini che la pubblica amministrazione vuole migliorarsi, essere presente ed efficiente».

Sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune sono indicati i contatti (scrivere a gs.strade@comarzachena.it) per segnalare piccoli interventi necessari in tema di viabilità e riparazione di marciapiedi, recinzioni, arredi urbani, ecc. La ditta e l’ufficio Manutenzioni comunali prenderanno in carico le richieste garantendo l’esecuzione in massimo 48 ore, dal lunedì al venerdì.

© Riproduzione riservata