La Gallura conta una nuova centenaria, festeggiata da due fasce tricolori: compie il secolo di vita la storica maestra delle scuole elementari di Olbia, Maria Fadda, direttrice della Caritas parrocchiale di San Simplicio per oltre quarant’anni, in cui ha insegnato catechismo per un trentennio.
Alla neo centenaria, oggi il sindaco Settimo Nizzi ha consegnato una pergamena di auguri, raggiungendo Maria Fadda nella comunità integrata per anziani don Vittorio Sanna, a Telti.
Ai festeggiamenti si è unito anche il primo cittadino del paese gallurese in cui vive Maria Fadda, Vittorio Pinducciu. A Olbia, il 2025 si chiude con quattro nuove centenarie, in totale nove, e tre uomini ultracentenari, nati nel 1923.