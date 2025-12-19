Con una partecipata lezione rivolta agli studenti delle scuole superiori, il direttore artistico Bepi Vigna ha inaugurato la rassegna “L’Isola delle Nuvole Reload”, promossa dall’Associazione Culturale Insula Felix con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia. Nelle sale espositive delle Ex Casermette di via Mameli prende forma un percorso tra i diversi stili degli artisti protagonisti di questa seconda edizione dell’evento, dedicato al mondo del fumetto e dell’illustrazione: Giovannella Monaco, Laura Pellegrino, Andrea Addis, Antonio Polese, Darbula (Andrea Sanna), Marco Fenu, Gianni Pirari e SereArt, espressione di un territorio vivo e promettente.

L’interesse suscitato nei ragazzi è emerso chiaramente durante l’incontro della mattinata, caratterizzato da una continua interazione con gli stimoli lanciati dalla voce autorevole di Vigna.”È importante parlare del fumetto come fenomeno culturale e non solo come intrattenimento – osserva – e ricordare che veniamo da una terra con una grande tradizione nella grafica applicata, spesso ignorata dalle nuove generazioni”.Secondo Vigna, la mancanza di curiosità che talvolta si riscontra anche tra i giovani aspiranti creativi potrebbe creare difficoltà future. «La lettura dei fumetti è diventata quasi settaria: si legge tutto di un solo personaggio e niente altro. Nel cinema, invece, assistiamo alla prevalenza di giovani filmmaker orientati verso un cinema non narrativo, che poi fatica a trovare spazio nella distribuzione. Credo che anche la scuola abbia un ruolo fondamentale nel fornire una formazione capace di aprire la mente”. L’Isola delle Nuvole Reload nasce sulla scia del successo della scorsa edizione, che ha registrato oltre 1500 visitatori, numerosi laboratori e incontri, e ha confermato un forte interesse per la nona arte, testimoniato anche dall’affermazione di diversi autori galluresi. “Olbia è una città particolarmente ricettiva verso il fumetto – afferma Vigna –. Come responsabile del Centro Internazionale del Fumetto mi piacerebbe catalizzare questo interesse attraverso attività di formazione e promozione delle arti visive: il terreno qui è molto fertile”. Nel corso della prima giornata è stata presentata l’anteprima della nuova edizione del libro “Bollicine” – con le strisce disegnate dall’autrice olbiese SereArt su testi di Bepi Vigna – e del volume “Docks 2” del fumettista nuorese Gianni Pirari. Domani pomeriggio spazio all’anteprima dell’opera monografica su Giuseppe Porcheddu di Filippo Pinna e all’omaggio allo scrittore Sergio Atzeni, a trent’anni dalla scomparsa.”Sarà interessante scoprire il rapporto di Atzeni con il fumetto – spiega Vigna – era un grande appassionato e si è espresso sia come sceneggiatore che come disegnatore. Un autore a cui sono molto legato e con cui ho collaborato spesso”. La manifestazione, patrocinata anche dal Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari, dal MIDI – Museo dell’Immaginario e del Design Interattivo di Norbello, dall’Associazione Editori Sardi e dal Festival Mediterranea, si concluderà domenica 21. “Questa è un’edizione di transizione – ha precisato Dario Maiore, presidente di Insula Felix – tra il successo dello scorso anno e una prossima ancora più strutturata. La presenza di Bepi Vigna come direttore artistico è fondamentale».

