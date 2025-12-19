Un incidente mortale il 25 ottobre a Tempio, un altro il 30 novembre a Villagrande (tre persone decedute): le barriere dei ponti non hanno retto all’impatto con le auto e ora le Procure di Tempio e Lanusei indagano sulla manutenzione delle strade. Il pilota di rally Vittorio Musselli ha vissuto una esperienza simile sulla Sp 14, a Dolianova, la mattina del 13 dicembre, durante il Rally Città di Cagliari. L’auto di gara, una Skoda Fabia, è volata da un ponte alto almeno sei metri. Il guard rail non ha tenuto, l’auto ha impattato sulla protezione a circa 40 chilometri orari.

Una situazione pericolosa e Musselli lancia un appello: «Io non parlo per me, negli sport automobilistici c’è una percentuale di rischio e noi abbiamo una gabbia che ci protegge. Io vorrei lanciare un appello per la sicurezza di tutti gli automobilisti. Il guard rail non era fissato al bordo del ponte, c’era anche una rete rossa come quelle che si usano nei cantieri. Non ha avuto alcuna tenuta, siamo caduti dalla strada sul torrente». Musselli conclude: «Le persone del posto che ci soccorso subito, hanno manifestato la loro preoccupazione. Ci hanno detto che se fosse successo a loro quello che è accaduto a me e al mio navigatore Massimiliano Frau, le conseguenze sarebbero state diverse. Ritengo che sia necessario avviare con urgenza delle verifiche sulle condizioni delle strade».

