Il Comando di Polizia Locale del Comune di Arzachena informa i cittadini sulla prassi da seguire in caso di ritrovamento di cani randagi, feriti o abbandonati. Tanto per cominciare gli animali devono essere lasciati sul luogo di ritrovamento.

«Chi decide di prenderli e spostarli - scrive la Polizia Locale - diviene responsabile della loro custodia e passibile di sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dalla legge. Oltre a lasciare gli animali sul luogo del ritrovamento, è importante non incatenarli, non legarli, non rinchiuderli».

Si dovrà pertanto procedere alla tempestiva segnalazione all'ufficio Polizia Locale del Comune, indicando il luogo e le modalità del rinvenimento e le caratteristiche degli animali. La segnalazione attiverà il procedimento di verifica e invio di formale richiesta di intervento alla ASL Gallura.

Lo stesso comando di Polizia Locale precisa che il recupero dell’animale «è unicamente di competenza del personale specializzato della ASL che si attiva su richiesta del Comune o, in caso di pericolo imminente per persone, cose o altri animali, la ASL può intervenire anche in autonomia. In ogni caso di ritrovamento chiamare il numero di telefono 078981111 attivo 7 giorni su 7, dalle 8:00 alle 20:00, oppure il numero 0789849121, dalle 9:00 alle 13:00, dal lunedì al sabato».

