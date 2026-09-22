La giudice del tribunale di Tempio Federica Distefano ha condannato a due anni e quattro mesi di reclusione Elda Verbale, ritenuta responsabile della vicenda avvenuta ad Aglientu nel 2021 e conclusa tragicamente con il ritrovamento dei resti della pensionata Silvana Gandola.

Si parla della pensionata sparita nel nulla la mattina del 28 marzo 2021 in una spiaggia di Aglientu (località San Silverio) e morta in circostanze non ancora del tutto chiare. I resti dell’anziana donna vennero ritrovati da alcuni cacciatori il 30 gennaio del 2022.

Secondo il pm, Silvana Gandola, non adeguatamente sorvegliata, si perse nella fitta macchia mediterranea delle campagne di Aglientu.

La badante sostiene di non avere mai lasciato sola l’anziana donna durante l’escursione nei pressi di Vignola. Nella ricostruzione della Procura di Tempio, secondo i parenti dell’anziana donna, ci sarebbero numerosi punti non chiari. Laura Rizzi, figlia della pensionata, si è costituita parte civile ed è assistita dagli

Avvocati Francesco Rotella e Maria Filomena Marras. La la badante era difesa dagli avvocati Antonio Menvobello e Giuseppe Angotta.

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