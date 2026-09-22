Nuovo look per la palestra comunale di Padru: approvato il progetto da 635 mila euroLa giunta guidata dal sindaco Antonello Idini dà il via libera al piano di risanamento. I fondi restituiranno alla comunità un impianto sicuro, funzionale e a norma
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Nuovo look per la palestra comunale. La giunta comunale di Padru, guidata dal sindaco Antonello Idini, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) per i lavori di risanamento della palestra comunale.
L'operazione, formalizzata con la deliberazione dello scorso 21 settembre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), sblocca un investimento complessivo di 635 mila euro, interamente finanziato dalla Regione nell'ambito delle risorse destinate alla riqualificazione degli impianti sportivi.
Spetta ora al responsabile dell'Area Tecnica dare corso agli atti gestionali per trasformare il progetto su carta in un cantiere pronto a restituire alla comunità di Padru una palestra rinnovata, sicura e funzionale. Il piano d'intervento ha già incassato un tassello fondamentale: il parere favorevole del dipartimento dei Vigili del Fuoco, necessario per i locali di pubblico spettacolo e i centri sportivi con capienza superiore alle 200 persone.
(Unioneonline/En.Ne.)