La commissione speciale su viabilità e Protezione civile, istituita dal Consiglio comunale dopo il grave incendio che nei giorni scorsi ha interessato l’isola di Santa Maria, tornerà presto a riunirsi. L’organismo era stato voluto dal sindaco Fabio Lai per affrontare in maniera specifica le criticità emerse nell’Arcipelago sul fronte della sicurezza, della viabilità e della gestione delle emergenze, con particolare attenzione a Caprera e alle isole minori.

Ieri mattina, alla prima riunione, ha partecipato anche Stefano Cossu, capogruppo di Buon Vento, che ha annunciato la richiesta di coinvolgere il Parco nazionale dell’Arcipelago e «tecnici di caratura nazionale», chiamati a fornire un supporto specialistico sulle questioni più complesse. Nella prossima seduta, ha spiegato poi Cossu, l’Amministrazione dovrebbe illustrare il proprio piano di intervento. Buon Vento intende portare al confronto le proposte contenute nel proprio programma elettorale, con particolare attenzione alla sostenibilità dei flussi a Caprera, ma anche alla viabilità dell’isola madre e delle isole minori, alla fattibilità degli interventi e alla pianificazione del territorio. «In quella sede esporremo le nostre osservazioni e le nostre proposte, con spirito costruttivo e nell’esclusivo interesse della comunità», afferma Cossu.

La Commissione è stata istituita il 15 settembre e ne fanno parte, per la maggioranza, Roberto Sirena, Michele Esposito e Sestilio Amoroso, mentre per la minoranza siedono Giovanni Delogu e Martina Pes. La sua costituzione è arrivata all’indomani dell’incendio di Santa Maria, che aveva riportato al centro del dibattito i problemi legati all’accessibilità, alla larghezza delle carreggiate e ai vincoli ambientali che possono incidere sugli interventi di messa in sicurezza.

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