Calangianus, torna il grande biliardo: in palio scudetto ed EuropaDal 1° al 6 ottobre otto squadre si sfidano per il titolo e per il pass per il campionato europeo. Il torneo sarà dedicato alla memoria della giovane volontaria Gaia Costa
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Calangianus riporta in Gallura il grande biliardo. Dal 1° al 6 ottobre il paese ospiterà la 14ª edizione del Campionato Italiano a Squadre di Serie A, con le otto migliori formazioni italiane impegnate nella corsa allo scudetto e alla qualificazione al Campionato Europeo per Teams.
L’appuntamento arriva dopo due anni di attesa e conferma il legame ormai consolidato tra Calangianus e le competizioni di maggiore richiamo. Nel 2022 il centro gallurese aveva ospitato i Campionati Mondiali, l’anno successivo i Campionati Europei, oltre a precedenti edizioni delle sfide nazionali.
«Le otto migliori formazioni d'Italia si sfideranno sui nostri panni verdi per conquistare lo scudetto tricolore e il prestigioso pass per il Campionato Europeo per Teams», ha annunciato il sindaco Fabio Albieri. Per l’amministrazione comunale si tratta anche di una nuova occasione per confermare capacità organizzativa e accoglienza. Albieri sottolinea come Calangianus «si conferma ancora una volta una casa accogliente, appassionata e all'altezza dei più grandi palcoscenici sportivi».
Il torneo avrà inoltre un significato particolare: sarà dedicato alla memoria di Gaia Costa, giovane di Tempio Pausania che aveva collaborato come volontaria durante i grandi eventi di biliardo ospitati nel paese. «Il suo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori e in questa magnifica festa dello sport», ha ricordato il sindaco.